Порошенко: Жодних торговельних відносин з «віджатими» бойовиками підприємствами не буде

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Петро Порошенко

Порошенко закликає ЄС посилити санкції проти Росії

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних та європейських справ Люксембургу Жаном Ассельборном подякував за підтримку і солідарність світових лідерів, зокрема, Люксембургу, Європейського союзу, США, Канади, в питанні протидії російській агресії та щодо засудження торговельної блокади. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Наша спільна позиція полягає в тому, щоб повернути під український суверенітет території, які зараз перебувають під окупацією», – сказав президент. При цьому він наголосив на важливості дотримання Мінських домовленостей – плану, який передбачає припинення вогню, виведення російських військ та важкої техніки і артилерії, повернення українського контролю над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.

«Є, на жаль, інші сценарії, які розробляються не в Україні і не в Європейському союзі. Вони полягають у тому, щоб відрізати ці території, закрити кордони вздовж лінії зіткнення, подарувати ці території агресору», – зазначив Порошенко.

Президент наголосив, що через провокативні дії Росії відбувається загострення ситуації на Донбасі. Так, він нагадав, що РФ визнала фейкові документи так званих ДНР та ЛНР, пізніше відбулося захоплення українських підприємств, які працювали в правовому полі України – сплачували податки, виплачували зарплату в гривнях. «Після захоплення цих підприємств ми не можемо мати жодних торговельних відносин із цими «конфіскованими» підприємствами. Ми не дозволятимемо жодної їхньої діяльності. І просимо підтримки цих рішень, у тому числі шляхом посилення санкцій ЄС проти Російської Федерації, яка дозволила це брутальне порушення міжнародного права», – наголосив Порошенко.

Президент також подякував ЄС за нещодавнє рішення продовжити санкції через незаконну анексію Криму: «Це для нас є надзвичайно важливим і є демонстрацією позиції підтримки України».