Порошенко звільнив чиновника, якого судили за хабар

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Віктор Грєков

Президент відсторонив від посади голову районної адміністрації, якого судили за хабарництво

Президент Петро Порошенко відсторонив від займаної посади голову Кілійської райдержадміністрації (Одеська область) Віктора Грєкова, якого раніше було затримано та обрано міру запобіжного заходу за хабарництво.

Відповідне розпорядження президент підписав 20 травня.

Як відомо, 12 травня у прокуратурі Одеської області заявили, що голову Кілійської РДА та його спільницю – головного спеціаліста – було викрито під час отримання хабара у сумі $2 000.

Суд обрав Грєкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або мільйона гривень застави, яку Грєков сплатив, вийшов на свободу та повернувся на роботу.