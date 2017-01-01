Порядок під час голосування на виборах у Франції охоронятимуть понад 50 тис. поліцейських

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Голосування пройде в умовах дії режиму надзвичайного стану в країні

Більше 50 тис. поліцейських і жандармів будуть забезпечувати порядок під час голосування на виборах президента Франції 7 травня. Про це повідомляє телеканал BFM TV з посиланням на представника МВС країни.

Голосування пройде в умовах дії режиму надзвичайного стану в країні. Французи будуть опускати бюлетені в урни для голосування через майже три тижні після затримання в Марселі двох громадян країни, підозрюваних в підготовці кількох терактів в дні виборів, і атаки в самому центрі Парижа, в результаті якої один поліцейський загинув і двоє поранені.

За повідомленням МВС Франції, в столиці забезпечуватимуть безпеку під час голосування будуть 12 тис. поліцейських і військових. Передбачається, що на понад 500 виборчих дільницях з 896 буде посилено контроль. На входах в ділянки в центральних районах міста чергуватимуть співробітники правоохоронних органів і приватних охоронних фірм, які будуть оглядати всіх, хто заходить, за допомогою металошукачів.