Посадових осіб «Укрзалізниці» підозрюють у розкраданні понад 20 млн гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чиновники намагалися заволодіти засобами залізниці під час проведення тендерних закупівель

Антикорупційна прокуратура направила до Солом'янського районного суду Києва обвинувальний акт за підозрою посадових осіб одного з підприємств «Укрзалізниці» та комерційних підприємств в заволодінні коштами залізниці в сумі 20 млн грн під час тендерних закупівель.

Про це повідомляє САП.

Детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою службових осіб одного з підприємств Укрзалізниці та комерційних підприємств у заволодінні коштами залізниці під час проведення тендерних закупівель, а також вчиненні ряду інших пов’язаних з цим злочинів (#«справа болтів і гайок»).

Слідством з’ясовано, що службові особи дочірнього підприємства Укрзалізниці в результаті здійснення у 2015 році державної закупівлі елементів кріплень для залізничної колії за попередньою змовою із службовими особами комерційних підприємств, володіючи інформацією про реальну ринкову вартість предмету закупівлі, умисно та всупереч інтересам державного підприємства акцептували попередньо узгоджені, завищені на суму понад 20 млн грн. цінові пропозиції одного з цих комерційних підприємств, та зловживаючи своїм службовим становищем, перерахували відповідні кошти на його розрахункові рахунки.

Отримавши ці гроші, службові особи комерційного підприємства легалізували їх походження шляхом подальшого перерахування на рахунки фіктивних підприємств за нібито отримані послуги, ухилившись при цьому від сплати податків (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).