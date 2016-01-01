Посол ЄС: Україна має дещо дійсно виняткове



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хюґ Мінґареллі

Посол ЄС підкреслив, що міжнародна спільнота має і надалі використовувати потенціал українського громадянського суспільства

Україна має дещо дійсно виняткове – це потужне громадянське суспільство. Це та цінність, якої бракує багатьом країнам.

Про це заявив Хюґ Мінґареллі, голова Представництва ЄС, під час Зовнішньополітичного форуму, організованого Інститутом світової політики.

«Я не знаю жодної країни у Східній Європі, Центральній Європі, Балканах, Близькому Сході, де б існувало таке живе громадянське суспільство. Щодня я отримую купу листів від представників громадянського суспільства, які повідомляють мене, що той чи інший народний депутат намагається зашкодити процесу реформ в інтересах якогось олігарха, або міністр намагається заблокувати реформу в інтересах олігарха. І зазвичай це відповідає дійсності», - розповів Мінгареллі.

Посол ЄС підкреслив, що міжнародна спільнота має і надалі використовувати потенціал українського громадянського суспільства.

«Але український уряд також має знайти шлях як використовувати можливості громадянського суспільства з користю для процесу реформ», - заявив Мінгареллі.