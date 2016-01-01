Посол ЄС: Україна має велику проблему з комунікацією

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Х'юг Мінгареллі

Україні слід докладати більше зусиль, щоб розповісти про себе світу

Україна наразі має велику проблему з тим, як її сприймають у світі. Необхідно краще комунікувати, що тут відбувається насправді. Про це заявив Х'юг Мінгареллі, голова представництва ЄС, під час зовнішньополітичного форуму, організованого Інститутом світової політики.

«У моїй країні, коли заговорити про Україну із звичайним громадянином, то він, швидше за все, подумає про три речі: Чорнобиль, корупція та війна з Росією. Україна ж насправді – це значно більше, ніж ці три проблеми. Ці проблеми існують, але Україна все ж таки – щось зовсім інше. Однак про це недостатньо розповідають за кордоном», – пояснив Мінгареллі.

Посол ЄС наголосив, що Україні слід докладати більше зусиль, щоб розповісти про себе світу. «Ви повинні щось із цим робити і ми також, до речі. Тому що ваш провал – це також і наш провал», – заявив Мінгареллі.