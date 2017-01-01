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    Посол Канади назвав окупацію Криму кроком до дестабілізації безпеки у світі

    • Сьогодні, 12:59
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    Окупація створює «певний тиск і стрес у міжнародній системі»

    Посол Канади в Україні Роман Ващук заявляє, що окупація Криму створює невизначеність у міжнародній системі щодо подальших дій Російської Федерації. Про це він сказав під час міжнародного форуму «Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу», що проходив у Києві, передає УНІАН.

    Дипломат наголосив, що для Канади євроатлантична безпека є пріоритетом №1 від часу участі країни у створенні НАТО та участі в ОБСЄ.

    «Окупація і анексія Криму - це крок до дестабілізації світової системи безпеки. Відгомін, а може, точніше сейсмічні поштовхи від цього прямого агресивного посягання на територію держави України, ми всі відчуваємо. Ми це, я думаю, дипломати, всі відчуваємо у нашому повсякденні», - заявив Ващук.

    У цьому зв'язку посол зазначив, що окупація «створює непевність», створює «певний тиск і стрес у міжнародній системі» і «прихований страх», які не всі визнають. Тому, за словами Ващука, постає питання: «де і на чому закінчиться таке ламання правил міжнародного правопорядку?».

    «Саме тому на переговорах і протягом останніх кількох тижнів у Вашингтоні, у Страсбурзі, в Берліні, на Мюнхенській конференції, наші прем'єр-міністр (Джастін) Трюдо, наш міністр закордонних справ Христя Фріланд підтримували однозначно Україну і її право на територіальну цілісність, право Автономної республіки Крим перебувати у своїй державі, тобто в Україні», - заявив Ващук.

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