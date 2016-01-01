Посол пояснив чому Ізраїль досі не визнав Голодомор геноцидом

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Посол Ізраїлю в Україні Еліав Бєлоцерковські

Голодомор – страшна трагедія. Не думаю, що є розсудливі люди, які можуть сказати, що цього не було, - Еліав Бєлоцерковські

Посол Ізраїлю в Україні Еліав Бєлоцерковські зазначив, що під час Голодомору в Україні постраждали мільйони громадян серед яких, в тому числі були євреї. За його словами процес визнання Ізраїлем Голодомору в Україні геноцидом – справа не одного дня. Про це посол зазначив в інтерв’ю «Главкому».

«Цей процес уже розпочався, його треба просувати. І це не тільки питання парламентів. Воно набагато ширше. Це питання суспільства, історії, освіти, просвіти. Так, воно не вирішиться сьогодні або завтра. Але процес триває. Голодомор – історичний факт, страшна трагедія. Не думаю, що є розсудливі люди, які можуть сказати, що цього не було», – зазначив Еліав Бєлоцерковські.

«Проблема в тому, що часто змішуються різні речі, які, в принципі, не мають якоїсь спільної бази. Голокост – це трагедія гігантських масштабів, трагедія єврейського народу. Голодомор – це теж страшна трагедія, трагедія українського народу та інших народів, що жили тут. Мені показували книгу, де було вказано жертв Голодомору. Там були області і села, в яких переважна більшість жителів були євреями, і ці люди загинули під час Голодомору теж. Про цю трагедію також треба говорити», - прокоментував посол Ізраїлю в Україні.

Нагадаємо, Голодомор геноцидом в Україні на сьогодні визнали 13 країн, серед яких немає Ізраїлю.

Детальніше читайте: Посол Ізраїлю Еліав Бєлоцерковські: Питання визнання Голодомору геноцидом не вирішиться сьогодні або завтра. Але процес триває