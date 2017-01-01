Посол України в Киргизстані розповів деталі своєї скандальної сутички із Путіним

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Микола Дорошенко

Микола Дорошенко повідомив, що не отримав подяки від президента Петра Порошенка за той випадок

Посол України в Киргизстані Микола Дорошенко, який у вересні минулого року під час засідання країн СНД в Киргизстані вступив в полеміку з президентом РФ Володимиром Путіним, в інтерв'ю «Главкому» розповів деталі цієї сутички.

Він повідомив, що цей демарш не був імпровізацією і його особистим рішенням, а детально планувався українською владою. «На такому високому рівні імпровізації практично не буває. Кожен крок ретельно прораховується і дипломатичний демарш теж. Над його підготовкою працювали, можна сказати, десятки людей. І міністерство закордонних справ, і адміністрація президента, інші державні установи. І це правильно, так має функціонувати державний апарат. Звісно, всі мої дії були узгоджені з центром. Тобто моїм завданням було виголосити позицію України, тому я проявив ініціативу, виступив», - сказав Дорошенко.

Він зазначив, що мав шалений супротив цьому виступу з боку секретаріату СНД, який перешкоджав, усе робив для того, аби посол не мав можливості натиснути кнопку мікрофона.

«Та взагалі все робилося для того, щоб представника України на цьому заході не було. Скажу відверто, мені відмовляли в участі на тому сумнозвісному закритому засіданні глав держав СНД. Хоча я мав повне право бути там присутнім (тоді МЗС України виступило з публічним осудом ситуації, що склалася)», - розповів Дорошенко.

«Перед засіданням глав держав мав відбутися консультативний комітет, під час якого планувалось обговорити порядок денний. Але мені виконком СНД навіть не повідомив, де буде проводитися це засідання. Я його сам розшукав, знайшов готель, де його проводять, приїхав і доніс необхідну інформацію. Далі на мене чинили психологічний тиск, робили інші кроки, аби мене не пустити на засідання глав держав СНД. Організатори використовували кожну процедуру і протокольну зачіпку для того, щоб вибити ґрунт у мене з-під ніг. Наприклад, на кожному заході, що передував засіданню глав держав, в української делегації, яка мала свої місця за столом, зникало щоразу по стільцю. Хоча за протоколом поруч із головою делегації сидять ще дві особи», - повідомив дипломат.

Він розповів, що той діалог із Путіним став відомим, оскільки велася відеозйомка тієї дискусії, чого ніхто не очікував. «Зазвичай після відкриття подібних засідань журналістам дозволяють зробити кілька протокольних кадрів, а потім просять залишити залу. Але цього разу сталося інакше. Можливо, причина в чотиригодинному запізненні російського президента. Організатори втратили обачність, не попросили вчасно журналістів вийти і демарш України зафіксували сотні теле- і фотокамер. Запобігти витоку інформації було вже неможливо, тому Путіну довелося взяти слово. Неординарна ситуація: глава держави має реагувати на посла, давати йому пояснення», - зазначив Дорошенко.

Він нагадав, що потім Росія таки прийняла головування в СНД, із чим Україна не погодилася. Українська делегація на знак протесту залишила захід.

Дорошенко повідомив, що не отримав подяки від президента Петра Порошенка за той випадок. «Загалом я просто належним чином виконав свою роботу. Впевнений, що президент знає про цей випадок, але у нього багато більш нагальних питань», - сказав посол.

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