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    Посольство США в Україні розкритикувало зміни до закону про е-декларування

    • Сьогодні, 01:14
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    Прийняті напередодні Радою зміни у американському посольстві назвали «кроком назад»

    Посольство США в Україні назвало «кроком назад» ‎зміни до законодавства, що розширюють перелік ‎зобов'язаних подавати електронні декларації про ‎майно й доходи на громадських діячів.‎

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    «Е-декларації для вищих державних службовців - ‎потужний крок у просуванні реформ в Україні. ‎Члени громадянського суспільства відіграють ‎життєво важливу роль у забезпеченні прозорості; ‎робити їх мішенню - робити крок назад», - йдеться ‎у заяві посольства.‎

    Нагадаємо, що у четвер Верховна Рада України ухвалила ‎закон про внесення змін до закону «Про ‎запобігання корупції», зобов'язавши представників громадських об'єднань ‎подавати електронні декларації і звільнивши від цього деякі категорії військовослужбовців.

    Джерело: ВВС Україна

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