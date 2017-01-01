

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прийняті напередодні Радою зміни у американському посольстві назвали «кроком назад»

Посольство США в Україні назвало «кроком назад» ‎зміни до законодавства, що розширюють перелік ‎зобов'язаних подавати електронні декларації про ‎майно й доходи на громадських діячів.‎

«Е-декларації для вищих державних службовців - ‎потужний крок у просуванні реформ в Україні. ‎Члени громадянського суспільства відіграють ‎життєво важливу роль у забезпеченні прозорості; ‎робити їх мішенню - робити крок назад», - йдеться ‎у заяві посольства.‎

Нагадаємо, що у четвер Верховна Рада України ухвалила ‎закон про внесення змін до закону «Про ‎запобігання корупції», зобов'язавши представників громадських об'єднань ‎подавати електронні декларації і звільнивши від цього деякі категорії військовослужбовців.

Джерело: ВВС Україна