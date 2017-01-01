Посольство США в Україні розкритикувало зміни до закону про е-декларування
- Сьогодні, 01:14
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Прийняті напередодні Радою зміни у американському посольстві назвали «кроком назад»
Посольство США в Україні назвало «кроком назад» зміни до законодавства, що розширюють перелік зобов'язаних подавати електронні декларації про майно й доходи на громадських діячів.
«Е-декларації для вищих державних службовців - потужний крок у просуванні реформ в Україні. Члени громадянського суспільства відіграють життєво важливу роль у забезпеченні прозорості; робити їх мішенню - робити крок назад», - йдеться у заяві посольства.
Нагадаємо, що у четвер Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до закону «Про запобігання корупції», зобов'язавши представників громадських об'єднань подавати електронні декларації і звільнивши від цього деякі категорії військовослужбовців.
Джерело: ВВС Україна