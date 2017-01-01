Постпред США при ООН закликала «ніколи не довіряти» Росії

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Постпред США при ООН Ніккі Хейлі

Ніккі Хейлі вважає, що «російську загрозу не слід сприймати легковажно»

Постпред США при ООН Ніккі Хейлі в інтерв'ю телеканалу NBC News заявила, що США «ніколи не повинні довіряти» Росії.

За її словами, «російську загрозу не слід сприймати легковажно».

«Ставтеся до цього серйозно, ми не можемо довіряти Росії. Ми ніколи не повинні довіряти Росії», - сказала вона.

Раніше Хейлі заявила, що президент США Дональд Трамп і його адміністрація не бояться кинути виклик Росії на світовій арені.