Позиція НБУ щодо Бахматюка відлякує інвесторів та руйнує авторитет країни – нардеп Козаченко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Козаченка, уряд не може залишатися спостерігачем конфлікту

Необхідно терміново провести нараду на рівні керівництва держави для врегулювання конфлікту між Нацбанком і власником аграрного холдингу «Укрландфармінг» Олегом Бахматюком. Про це заявив член фракції БПП, голова підкомітету з питань економічної та фінансової політики в агропромисловому комплексі Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин Леонід Козаченко.

«Я думаю, що це ненормальна ситуація. Низка іноземних кредиторів пролонгувала кредити й визнала, що найбільша в Україні аграрна компанія може повернути ці кошти, і її потрібно зберегти. А наш Національний банк діє проти цієї компанії, як ніби вона перебуває десь на території Росії, ніби вона представляє наших ворогів. Знищувати її немає сенсу. Реально не існує такої великої заборгованості цієї компанії перед Національним банком. Тому з боку НБУ займатися тільки знищенням цієї компанії – це дуже велика помилка, яку потрібно негайно виправити», – вважає народний депутат.

За словами Козаченка, уряд не може залишатися осторонь конфлікту. «Ідеться про національну економіку, про рейтинги великих українських компаній. У нас була велика проблема з «Мрією», але тоді ситуація істотно відрізнялася від тієї, що склалася зараз. «Укрландфармінг» опинився в складному становищі через анексію Криму та окупацію східної частини України. Але компанія має перспективи і продовжує активну роботу. У компанії працюють десятки тисяч людей, вона забезпечила проведення всіх осінніх польових робіт, і немає ніяких підстав говорити, що вона не впорається зі своїм завданням навесні. Звичайно, якщо не тиснути на неї з боку держави, створюючи цим не тільки проблеми для компанії, а й проблеми для економіки країни», – говорить Козаченко.

Депутат зазначає, що спроба зруйнувати холдинг Бахматюка матиме довгострокові негативні наслідки для соціально-економічного становища України.

«Якщо така компанія під тиском держави зруйнується, то це дуже сильно вдарить по капіталізації великих українських компаній. Вони втратять величезні гроші. Це вдарить по авторитету нашої країни, і менше інвесторів хотітимуть приходити до нас і вкладати свої гроші. Якщо будуть проблеми, 600 тис. га може бути не засіяно. А це дуже великий обсяг. А скільки там сіл, скільки людей. Тож ми не лише міжнародний авторитет втратимо, а й 600 тис. га може бути вилучено з посівної кампанії. Тому не можна цього допускати», – пояснює Козаченко.

На думку депутата, у розв’язанні проблеми має взяти участь і парламент. «Це трохи виходить за межі компетенції Верховної Ради, тому що йдеться не про законодавство, а про виконавчу владу. Але, думаю, до участі у цьому процесі також повинні бути залучені представники парламенту – керівництво комітетів, окремих підкомітетів. Це дозволить обрати більш зважену позицію», – наголосив Козаченко.

Нагадаємо, вчора голова ради директорів агрохолдингу «Укрландфармінг» Олег Бахматюк закликав президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не допустити рейдерського захоплення його компанії Національним банком. «Уже понад два із половиною роки Ukrlandfarming зазнає перманентних спроб рейдерського захоплення, інформаційних та юридичних атак, фінансового та правового тиску з боку НБУ. Голова Національного банку України Гонтарева В. О., неправомірно використовуючи своє службове становище та засоби впливу чиновника високого рангу, поширює неправдиву інформацію про акціонерів Ukrlandfarming, споріднені компанії, фінансові установи, використовуючи як рупори канали комунікацій НБУ, що унеможливлює роботу одного з найбільших роботодавців і платників податків, фактично знищуючи компанію», – заявив Бахматюк. Він зазначив, що поширювана через сайт НБУ інформація про заборгованість акціонера «Укрландфармінг» на 38 млрд гривень перед державою є недостовірною. Бахматюк вважає, що поширення Націбанком недостовірної інформації можна розцінювати як свідому маніпуляцію і провокацію, спрямовану на заподіяння шкоди діловій репутації компанії та акціонерам. Він зазначив, що 2016 року холдинг виробив продукції на понад 1,2 млрд доларів, сплатив 2 млрд гривень податків і виплатив працівникам 2,5 млрд гривень зарплати. На підприємствах холдингу працює 37 тис. осіб, які створюють до 1,5% ВВП України.