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    Працівник НАБУ скоїв ДТП у центрі Києва

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    ДТП на Подолі
    ДТП на Подолі

    Про ДТП за участі працівника НАБУ повідомив «Автомайдан»

    У Києві на Подолі працівник Національного антикорупційного бюро України Олексій Довгий збив пам’ятник і в'їхав у мікроавтобус. Про це повідомляє «Автомайдан» у Facebook.

    «За даними відеокамер посольства, на Подолі джип Лексус держномер АА9777ВЕ зробив епічну аварію: вилетівши на тротуар, зніс пам'ятник з довоєнним трактором навпроти ресторану «Самогон» і врізався через 60 метрів в мікроавтобус», - йдеться в повідомленні.

    Автомайданівці зазначили, що випадково виявилися на місці події.
    «І тут ціла послідовність вказує на причетність держслужбовця. Моментально були зняті номери з джипа (НЕ поліцією), якийсь непонятний таксист в кульок почав діставати документи з джипа... О 7.00 водієві джипа Довгому Олексію Анатолійовичу 12.02.1991 р.н. стало погано і його відвезли до лікарні», - йдеться в повідомленні. 

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    «Автомайдан» наголошує, що простий запит в Гугл видає декларацію працівника НАБУ з ім’ям та датою народження такими ж, як на посвідченні водія винуватця ДТП. 

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    Працівник НАБУ скоїв ДТП у центрі Києва
    Працівник НАБУ скоїв ДТП у центрі Києва
    Працівник НАБУ скоїв ДТП у центрі Києва
    Працівник НАБУ скоїв ДТП у центрі Києва
    Працівник НАБУ скоїв ДТП у центрі Києва
    Працівник НАБУ скоїв ДТП у центрі Києва
    Працівник НАБУ скоїв ДТП у центрі Києва

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