Працівника поліції в Ужгороді затримали за збут наркотиків

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Правоохоронці викрили при збуті наркотиків групу із чотирьох чоловіків, серед яких був і працівник поліції

Затриманий капрал поліції отримав метамфетамін на суму 2,5 тисячі гривень

Сьогодні, 5 лютого, правоохоронці викрили при збуті наркотиків групу із чотирьох чоловіків, серед яких був працівник Ужгородського відділу поліції.

Про це повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.

Попередньо встановлено, що затриманий капрал поліції отримав від молодиків наркотичний засіб – метамфетамін на суму 2,5 тисячі гривень для подальшого збуту.

Наразі усіх учасників групи затримано, проводяться першочергові слідчі дії в рамках ч.2 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Такі дії караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.