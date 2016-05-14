Правоохоронці Дніпропетровщини, яких звільнили після атестації, знову працюють у поліції

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Керівники старої міліції, яких звільнили за результатами атестації, поновилися на своїх посадах через суд

За даними ГУ Нацполіції України в Дніпропетровській області, за результатами атестації було звільнено 17 вищих керівників поліції. Восьмеро з них пізніше поновилися на посадах за рішенням суду. Про це йдеться у сюжеті Громадського телебачення.

Атестаційні комісії рекомендували звільнити 59 керівників середньої ланки поліції Дніпропетровщини. З них було звільнено 20 осіб, половина з них поновилася на посаді за рішенням суду.

Також комісії рекомендували звільнити 249 «простих» поліцейських. З них було звільнено тільки 142 особи.

За даними активіста Олександра Слабоденюка, один з топ-поліцейських – Євген Весна, під час атестації набрав 28 балів з 60 з логіки та 17 з 60 балів з профпридатності, при мінімальному прохідному порозі в 25 балів. Наразі Євген Весна є заступником начальника АНД відділку поліції у Дніпрі.

Як повідомляє активіст, Весна був понижений з посади начальника районного відділку поліції на посаду заступника начальника відділку після проведення службового розслідування.

Розслідування проводилось через заяву його підлеглого про перевищення службових повноважень.

Нагадаємо, з керівного складу поліції регіону за рішенням атестаційних комісій підлягали звільненню 18 чоловік. Це складає 32% від загальної кількості керівництва. 17 з них були звільнені. Начальник поліції Павлограду був звільнений зі своєї посади та переведений на інше місце.