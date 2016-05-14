  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Правоохоронці Дніпропетровщини, яких звільнили після атестації, знову працюють у поліції

    • Сьогодні, 12:00
    • Розсилка

    Керівники старої міліції, яких звільнили за результатами атестації, поновилися на своїх посадах через суд

    За даними ГУ Нацполіції України в Дніпропетровській області, за результатами атестації було звільнено 17 вищих керівників поліції. Восьмеро з них пізніше поновилися на посадах за рішенням суду. Про це йдеться у сюжеті Громадського телебачення.

    Атестаційні комісії рекомендували звільнити 59 керівників середньої ланки поліції Дніпропетровщини. З них було звільнено 20 осіб, половина з них поновилася на посаді за рішенням суду.

    Читайте також

    Також комісії рекомендували звільнити 249 «простих» поліцейських. З них було звільнено тільки 142 особи.

    За даними активіста Олександра Слабоденюка, один з топ-поліцейських – Євген Весна, під час атестації набрав 28 балів з 60 з логіки та 17 з 60 балів з профпридатності, при мінімальному прохідному порозі в 25 балів. Наразі Євген Весна є заступником начальника АНД відділку поліції у Дніпрі.

    Як повідомляє активіст, Весна був понижений з посади начальника районного відділку поліції на посаду заступника начальника відділку після проведення службового розслідування.

    Розслідування проводилось через заяву його підлеглого про перевищення службових повноважень.

    Нагадаємо, з керівного складу поліції регіону за рішенням атестаційних комісій підлягали звільненню 18 чоловік. Це складає 32% від загальної кількості керівництва. 17 з них були звільнені. Начальник поліції Павлограду був звільнений зі своєї посади та переведений на інше місце.

    Джерело: depo.ua
    Читайте також
    Національна поліція України Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ