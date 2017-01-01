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    Правоохоронці провели навчання щодо «Євробачення-2017»

    • Сьогодні, 11:34
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    <p>&laquo;Євробачення&raquo; проходитиме з 9 по 13 травня.</p>
    Фото: ДПСУ

    «Євробачення» проходитиме з 9 по 13 травня.

    Безпеку відслідковуватимуть у всіх громадських місцях

    Поліція, рятувальник та прикордонники провели тактико-спеціальні навчання з питань безпеки під час міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017», про це йдеться у повідомленні  прес-служби ДПСУ.

    «У фінальній фазі було задіяно 600 правоохоронців та 50 одиниць техніки Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Правоохоронці відпрацювали тактику дій з припинення групових порушень громадського порядку, практичні дії пожежно-рятувальних підрозділів, відпрацювання в аеропорту «Бориспіль» під час прибуття офіційних делегацій, розблокування автотраси та визволення заручників, захоплених потенційними терористами. У підготовці правоохоронців беруть участь міжнародні інструктори», - кінець цитати.

    Нагадаємо, «Євробачення» пройде в Міжнародному виставковому центрі. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал — 13 травня.

    Національна поліція України прикордонники Євробачення Київ
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