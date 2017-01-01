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    Правоохоронці вилучили комп’ютери Dragon Capital

    • Сьогодні, 13:35
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    <span><span>Брайан Бест, керуючий директор &laquo;Dragon Capital</span></span>&raquo;
    Фото: Dragon Broker
    Брайан Бест, керуючий директор «Dragon Capital»

    У компанї розповіли, що обшук тривав близько години

    Під час обшук у інвестиційній компанії Dragon Capital правоохоронці вилучили ряд комп’ютерів. Про це у ексклюзивному коментарі «Главкому» розповіла  Ольга Белобловська, директор з маркетингу та  комунікацій компанії.

    «Обшук був. Уже закінчився. Він тривав близько години», - пояснила Білобловська.

    Директор з маркетингу та  комунікацій компанії також підтвердила, що до компанії приходили саме силовики СБУ.

    «Так це були представники СБУ. Вони вилучили комп’ютери, зіславшись на те, що у нас не ліцензійне ПО», - зазначила вона.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимиру Гройсмани  під час засідання Кабміну озвучив дані, що відбувається обшук у інвестиційній компанії Dragon Capital.

    обшук СБУ
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