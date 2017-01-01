Правоохоронці вилучили комп’ютери Dragon Capital

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Фото: Dragon Broker Брайан Бест, керуючий директор «Dragon Capital »

У компанї розповіли, що обшук тривав близько години

Під час обшук у інвестиційній компанії Dragon Capital правоохоронці вилучили ряд комп’ютерів. Про це у ексклюзивному коментарі «Главкому» розповіла Ольга Белобловська, директор з маркетингу та комунікацій компанії.

«Обшук був. Уже закінчився. Він тривав близько години», - пояснила Білобловська.

Директор з маркетингу та комунікацій компанії також підтвердила, що до компанії приходили саме силовики СБУ.

«Так це були представники СБУ. Вони вилучили комп’ютери, зіславшись на те, що у нас не ліцензійне ПО», - зазначила вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимиру Гройсмани під час засідання Кабміну озвучив дані, що відбувається обшук у інвестиційній компанії Dragon Capital.