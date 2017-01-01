Правоохоронці затримали бойовика, який вчинив розбій у Слов’янську

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В 2014 році затриманий перебував у складі незаконних збройних формувань

Cпівробітники оперативно-розшукового підрозділу Державної прикордонної служби спільно зі співробітниками Національної поліції та Служби безпеки України у місті Краматорськ Донецької області виявили та затримали громадянина України, який в період захоплення Слов`янська в 2014 році здійснив розбійний напад.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Відзначається, що в 2014 році затриманий перебував у складі незаконних збройних формувань.

«За наявною інформацією, він у складі незаконних збройних формувань на залізничному вокзалі незаконно заволодів вантажем, який знаходився у вагонах», - повідомляють в ДПСУ.

За фактом розбійного нападу в 2014 році стосовно громадянина відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ККУ (Розбій з метою незаконного заволодіння майном, вчинений групою осіб) та через Інтерпол оголошено в міжнародний розшук.

Затриманого передано співробітникам слідчого відділу Краматорського відділу Національної поліції.