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    Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка

    • Вчора, 23:14
    • Розсилка

    Оперативники кримінальної поліції вистежили підозрюваного на Київщині

    Правоохоронці затримали одного з підозрюваних у вбивстві журналіста Василя Сергієнка, якого три роки тому знайшли закатованим у лісі в Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області.

    Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    «Троє негідників, яких підозрюють в цьому жорстокому злочині, – вже на лаві підсудних, а цей – перебував у розшуку за ст. 146 «Викрадення людини» і ретельно переховувався», – написав він на Facebook.

    За словами глави МВС, оперативники кримінальної поліції вистежили підозрюваного на Київщині, у Васильківському районі, та влаштували кількаденну засідку.

    «Під час затримання підозрюваний Н. хотів втекти на автомобілі, протаранив машину поліції, спецпризначенці застосували зброю, прострелили колеса і спіймали пройдисвіта, який був до того ж озброєний пістолетом», – розповів Аваков.

    Він додав, що наразі відбуваються обшуки за адресами, де мешкав підозрюваний.

    Незабаром поліція Черкащини пред’явить йому підозру. 

    Нагадаємо, журналіста Василя Сергієнка три роки тому знайшли закатованим у лісі в Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області.

    Один із підозрюваних у вбивстві журналіста Василя Сергієнко був затриманий правоохоронцями 11 липня 2015 року й рішенням суду взято під варту.

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    Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка
    Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка
    Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка
    Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка

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