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    Представники «ДНР» відвідують українські тюрми для верифікації ув'язнених – ЗМІ

    • Сьогодні, 17:16
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    <p>Передача ув&rsquo;язнених з Донбасу на підконтрольну територію України</p>

    Передача ув’язнених з Донбасу на підконтрольну територію України

    У «ЛНР» планують приєднатися до верифікації з 4 травня

    Представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» вже відвідують українські в'язниці для верифікації засуджених та затриманих за злочини проти України, передає «Громадське» з посиланням на джерела.

    Повідомляється, що процес верифікації засуджених та затриманих за злочини проти України з самопроголошеною «ДНР» уже триває, а представники «республіки» наразі уже відвідали кілька місць утримання на підконтрольній Україні території.

    Раніше повідомлялося, що здійснюють верифікацію не представники «ДНР», а родичі ув'язнених, які проживають на тимчасово окупованій території. Представники «ЛНР» мають намір приєднатися до верифікації ув'язнених з 4 травня.

    Цей процес покликаний підтвердити або спростувати небажання ув'язнених бути переданими на окуповані території в рамках обміну полоненими. Верифікація відбувається за участю представників ОБСЄ.

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