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    Прем’єр Іраку оголосив про початок військової операції зі звільнення Мосула

    • Сьогодні, 00:03
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    Раніше 19 лютого іракські літаки скинули мільйони листівок, щоб попередити жителів Мосула, що напад неминучий

    Прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді оголосив про початок військової операції зі звільнення західної частини міста Мосул від бойовиків угрупування «Ісламська держава», другого за величиною міста Іраку. Про це він заявив 19 лютого у телезверненні.

    «Ми йдемо, щоб звільнити західну частину Мосула», – сказав Абаді.

    Раніше 19 лютого іракські літаки скинули мільйони листівок, щоб попередити жителів Мосула, що напад неминучий.

    Напередодні коаліція за підтримки США провела 9 авіаударів неподалік міста. Іракські військові заявили, що їм вдалося вибити у ісламістів села Ель-Азба і Ель-Лазака і просунутися до аеропорту Мосула.

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