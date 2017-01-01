Презентація доповіді «Права людини в Україні – 2016» (трансляція)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерти розкажуть про стан дотримання прав людини в Україні

Сьогодні, 19 травня, о 14:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему «Презентація доповіді «Права людини в Україні – 2016».

Запрошені гості:

Євген Захаров, правозахисник, Харківська правозахисна група,

Дар’я Свиридова, правозахисник Українська Гельсінська спілка з прав людини,

Максим Щербатюк, Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Учасники прес-конференції презентуватимуть річну доповідь правозахисних організацій «Права людини в Україні – 2016», а саме: який стан дотримання прав людини в Україні, які права людини найбільше порушуються і ким.

Трансляцію прес-конференції можна побачити тут: