Презентація доповіді «Права людини в Україні – 2016» (трансляція)
- Сьогодні, 13:59
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Розсилка
Експерти розкажуть про стан дотримання прав людини в Україні
Сьогодні, 19 травня, о 14:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему «Презентація доповіді «Права людини в Україні – 2016».
Запрошені гості:
- Євген Захаров, правозахисник, Харківська правозахисна група,
- Дар’я Свиридова, правозахисник Українська Гельсінська спілка з прав людини,
- Максим Щербатюк, Українська Гельсінська спілка з прав людини.
Учасники прес-конференції презентуватимуть річну доповідь правозахисних організацій «Права людини в Україні – 2016», а саме: який стан дотримання прав людини в Україні, які права людини найбільше порушуються і ким.
Трансляцію прес-конференції можна побачити тут: