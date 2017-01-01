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    Презентація доповіді «Права людини в Україні – 2016» (трансляція)

    • Сьогодні, 13:59
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    Експерти розкажуть про стан дотримання прав людини в Україні

    Сьогодні, 19 травня, о 14:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему «Презентація доповіді «Права людини в Україні – 2016»

    Запрошені гості: 

    • Євген Захаров, правозахисник, Харківська правозахисна група, 
    • Дар’я Свиридова, правозахисник Українська Гельсінська спілка з прав людини, 
    • Максим Щербатюк, Українська Гельсінська спілка з прав людини.

    Учасники прес-конференції презентуватимуть річну доповідь правозахисних організацій «Права людини в Україні – 2016», а саме: який стан дотримання прав людини в Україні, які права людини найбільше порушуються і ким.

    Трансляцію прес-конференції можна побачити тут: 

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