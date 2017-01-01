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    Презентація фільму «Референдум і опір у Західній Сахарі» (трансляція)

    • Сьогодні, 11:59
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    Західна Сахара залишається останньою африканською колонією, яка живе під марокканської окупацією

    Сьогодні, 30 травня, о 12.00 в прес-центрі «Главкому»відбудеться прес-конференція на тему: «Референдум і опір у Західній Сахарі».

    Запрошені гості:

    Іара Лі, режисерка документального фільму «Референдум і опір у Західній Сахарі», яка розаже про ідею та мету створення фільму.

    Західна Сахара залишається останньою африканською колонією, яка живе під марокканської окупацією. З 1991 року народ Західної Сахари чекає на референдум, який повинен дати його державі незалежність. За ці роки сформувалося нове покоління активістів і митців, які пропонують свої методи ненасильницького опору. Фільм Іари Лі – це хроніка їхнього життя, яка також відображає процес формування генерації за окупаційного режиму.

    Іара Лі живе і працює в США, родом із Бразилії, з корейськими коріннями. Іара створила організацію під назвою Cultures of Resistance. Місія організації – інформування громадськості про проблеми соціальної та економічної справедливості, сприяння миру і захист прав людини.

    Інформаційний партнер показу фільму – «Главком».

    Трансляцію прес-конференції можна побачити тут:

    США референдум незалежність
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