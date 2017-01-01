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Проект представляє Український інститут дослідження екстремізму до третьої річниці початку АТО в Україні

Сьогодні, 10 квітня, о 12.00 інформаційному агентстві «Главком» відбудеться презентація книги «Коли твій дім забрала війна». Проект представляє Український інститут дослідження екстремізму до третьої річниці початку АТО в Україні.

Запрошені гості: директор Українського інституту дослідження екстремізму Олег Зарубінський; автор проекту Ольга Будь.

У книзі зібрано 12 історій, 12 життів, які скалічила війна. Це прості люди, які жили звичайним життям: працювали, народжували дітей, будували будинки. Але одного дня за їхнім вікном пролунали вибухи. І життя змінилось назавжди. Через долі цих людей автори спробували розкрити дуже важливу проблему, яка назріває в нашому суспільстві – сприйняття війни як буденності, байдужість до чужого горя та проблем.

Дивіться пряму трансляцію презентації: