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Валентин Бадрак

На прес-конференції в «Главкомі» Валентин Бадрак презентує свою книгу

Сьогодні, 17 травня, о 12:30 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Презентація книги «Обличчя цивілізації. Уроки видатних особистостей для України».

Запрошені гості: Валентин Бадрак, автор книги «Обличчя цивілізації»; Олександр Красовицький, видавець, генеральний директор видавництва «Фоліо».

Учасники прес-конференції представлять книгу та видатних українців, які потрапили у проект. Нададуть своє бачення вдалого використання стратегій видатних особистостей у сучасному житті. А також проаналізують роль книги в українському суспільстві – відповідно аналізу читацької аудиторії в Україні. Видана видавництвом «Фоліо» у травні ц.р. книга «Обличчя цивілізації» є першим представленням одночасно понад 300 відомих особистостей цивілізації у філософсько-психологічному розрізі. Серед них більше десяти українців.

Кожен ЗМІ–учасник прес-конференції отримає книгу «Обличчя цивілізації».

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: