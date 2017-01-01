  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Президент Чехії запропонував Путіну «ліквідувати» журналістів

    • Сьогодні, 09:03
    • Розсилка
    Зустріч Володимира Путіна і Мілоша Земана в Пекіні
    Зустріч Володимира Путіна і Мілоша Земана в Пекіні

    Путін у відповідь пожартував: «Ліквідувати не треба. Скоротити можна»

    Президент Чехії Мілош Земан жартома запропонував своєму російському колезі Володимиру Путіну «ліквідувати» журналістів, тому що їх «занадто багато». Це сталося в неділю, 14 травня, в Пекіні під час їхньої двосторонньої зустрічі на полях форуму, присвяченого проекту нового «Шовкового шляху».

    Путін у відповідь пожартував: «Ліквідувати не треба. Скоротити можна».

    Росія знаходиться на 148-му місці в рейтингу свободи ЗМІ за минулий рік, підготовленому міжнародною правозахисною організацією «Репортери без кордонів». Чехія займає 21-е місце.

    Україна посіла в цьому рейтингу 102-е місце, піднявшись на п’ять сходинок порівняно з показниками 2015 року.

    США втратили дві позиції і стали 43-ми. Серед країн із найбільшою несвободою для роботи ЗМІ дослідники вказали Китай – 176-та позиція зі 180. Найбільш вільними «Репортери без кордонів» вважають скандинавські країни – Норвегію, Швецію та Фінляндію.

    Джерело: DW

    Читайте також
    ЗМІ Путін Чехія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ