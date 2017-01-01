Президент Чехії запропонував Путіну «ліквідувати» журналістів

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Зустріч Володимира Путіна і Мілоша Земана в Пекіні

Путін у відповідь пожартував: «Ліквідувати не треба. Скоротити можна»

Президент Чехії Мілош Земан жартома запропонував своєму російському колезі Володимиру Путіну «ліквідувати» журналістів, тому що їх «занадто багато». Це сталося в неділю, 14 травня, в Пекіні під час їхньої двосторонньої зустрічі на полях форуму, присвяченого проекту нового «Шовкового шляху».

Путін у відповідь пожартував: «Ліквідувати не треба. Скоротити можна».

Росія знаходиться на 148-му місці в рейтингу свободи ЗМІ за минулий рік, підготовленому міжнародною правозахисною організацією «Репортери без кордонів». Чехія займає 21-е місце.

Україна посіла в цьому рейтингу 102-е місце, піднявшись на п’ять сходинок порівняно з показниками 2015 року.

США втратили дві позиції і стали 43-ми. Серед країн із найбільшою несвободою для роботи ЗМІ дослідники вказали Китай – 176-та позиція зі 180. Найбільш вільними «Репортери без кордонів» вважають скандинавські країни – Норвегію, Швецію та Фінляндію.

Джерело: DW