Президент Франції стурбований через можливу перемогу Ле Пен

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Франсуа Олланд

Олланд запевнив, що зробить усе, щоб запобігти сценаріям, які малює Марін Ле Пен

Президент Франції Франсуа Олланд застерігає, що лідерка французької праворадикальної партії «Національний фронт» Марін Ле Пен може виграти президентські вибори в країні, які відбудуться у квітні-травні цього року. Чинний президент Франції пообіцяв зробити усе, що в його силах, щоб не допустити перемоги Ле Пен.

«Праворадикали не були на такому підйомі протягом більш ніж 30 останніх років, проте Франція не поступиться», - заявив Олланд в інтерв'ю газеті Le Monde, яке було опубліковане у понеділок, 6 березня. Він наголосив, що голосування у двох раундах президентських виборів у Франції 23 квітня та 7 травня визначить долю не лише самої Франції, але й майбутнього усього проекту об'єднаної Європи.

Як відомо, однією з передвиборчих обіцянок Ле Пен є проведення референдуму щодо виходу Франції зі складу Євросоюзу. Франсуа Олланд наголосив, що його «останнім обов'язком є зробити усе, щоб забезпечити, щоб Францію не переконали у необхідності слідувати такому плану».

Як відомо, останні соціологічні дослідження у Франції свідчать, що Лен Пен може стати переможницею першого туру президентських виборів, який відбудеться 23 квітня. Проте у другому турі, що запланований на 7 травня, соціологи передбачають її програш кандидату-консерватору Франсуа Фійону або незалежному кандидату Еммануелю Макрону, залежно від того, хто з них стане суперником Ле Пен у другому турі.

Джерело: DW