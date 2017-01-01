Президент назвав головне досягнення Генпрокуратури

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Прес-конференція Петра Порошенка

Порошенко порадив Луценку публічну звітувати про свою діяльність на посаді керівника ГПУ

Під час своєї прес-конференції у Адміністрації президента 14 вересня президент Петро Порошенко порадив Генпрокурору Юрію Луценко публічно звітувати про свою діяльністю.

«Мені здається, він і збирався звітувати, але, якщо ні, я би радив йому провести публічний звіт у парламенті. Це буде корисно», - сказав президент.

«Якщо вимірювати його роботу по кількості кримінальних справ, які передані до суду, то є досить гарна статистика – і по справах Майдану, і по справах проти корупціонерів, і по головній справі – справі Януковича», - зазначив гарант.

Він нагадав, що у київському суді вже розпочався розгляд справи проти екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням його у державній зраді.

«Це величезне досягнення Генпрокуратури. Звісно, ми маємо забезпечити абсолютно прозорий процес. Але нехай він (Янукович. – «Главком») пояснить світу і українському народові, що означає запрошення російських військ на суверенну незалежну територію України. Немає цьому прощення», - додав Порошенко.

Сьогодні, 14 травня, у День Європи, з нагоди надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко проводить прес-конференцію.

Як відомо, остання велика прес-конференція Порошенка відбулася 3 червня 2016 року в Адміністрації Президента. Очікувалося, що президент на початку 2017 року проведе підсумкову прес-конференцію, як у січні 2016 року, однак її не було.