Президент Петро Порошенко приїхав до військових у Широкіне

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Глава держави привітав вояк з Новим роком

Президент України Петро Порошенко разом з американськими сенаторами Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом і Емі Клобучар прибули на командний пункт сил АТО в районі Широкіного під Маріуполем, Про це на своїй сторінці в Тwitter повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко, ідеться в повідомленні УНІАН

Президент привітав наших воїнів з Новим роком. «Прибув на командний пункт в районі Широкіного з Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом і Емі Клобучар, щоб привітати наших воїнів з Новим роком», - повідомив глава держави в Twitter.

Раніше президент запропонував сенаторам здійснити візит на Донбас для отримання об'єктивної інформації про підривні дії російської сторони і її бойовиків, які продовжують провокації і порушують режим припинення вогню.

Порошенко зазначив важливість прийняття Конгресом США закону «Про підтримку стабільності та демократії в Україні», що стало б важливим рішенням в інтересах солідарності та єдності з нашою державою. Глава держави також зазначив, що Україна бореться не тільки за незалежність. «Ми боремося за свободу, за цінності, за демократію, захищаючи їх в центрі Європи в ХХІ столітті», - сказав він.