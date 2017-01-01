Президент Туреччини назвав себе «охоронцем миру»

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З такою заявою турецький президент виступив, шукаючи підтримки курдів на прийдешньому референдумі

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в ході виступу назвав себе «охоронцем миру».

З такою заявою турецький президент виступив, шукаючи підтримки курдів, які живуть переважно на південному сході країни, на прийдешньому референдумі про наділення президента новими повноваженнями.

«Ми - охоронці миру, ми - охоронці свобод», - заявив Ердоган.

Також турецький лідер обрушився на Демократичну партію народів (ДПН), яка захищає інтереси курдів і користується у них популярністю. Ця партія виступає проти конституційної реформи. На думку Ердогана, вона підтримує Робочу партію Курдистану, яка визнана терористичною в Туреччині. У ДПН подібні звинувачення спростовують.

Проте, підкреслює агентство, Партія справедливості і розвитку, заснована нинішнім президентом, також активно підтримується населенням в даному регіоні.

«Ми готові до діалогу, готові йти рука об руку з кожним, кому є що сказати», - сказав Ердоган.

На 16 квітня 2017 року призначений референдум з питання внесення поправок до конституції Туреччини, який передбачає зміну форми правління з парламентської на президентську.