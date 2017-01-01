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    Президент Туреччини назвав себе «охоронцем миру»

    • Сьогодні, 00:56
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    З такою заявою турецький президент виступив, шукаючи підтримки курдів на прийдешньому референдумі

    Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в ході виступу назвав себе «охоронцем миру».

    З такою заявою турецький президент виступив, шукаючи підтримки курдів, які живуть переважно на південному сході країни, на прийдешньому референдумі про наділення президента новими повноваженнями.

    «Ми - охоронці миру, ми - охоронці свобод», - заявив Ердоган.

    Також турецький лідер обрушився на Демократичну партію народів (ДПН), яка захищає інтереси курдів і користується у них популярністю. Ця партія виступає проти конституційної реформи. На думку Ердогана, вона підтримує Робочу партію Курдистану, яка визнана терористичною в Туреччині. У ДПН подібні звинувачення спростовують.

    Проте, підкреслює агентство, Партія справедливості і розвитку, заснована нинішнім президентом, також активно підтримується населенням в даному регіоні.

    «Ми готові до діалогу, готові йти рука об руку з кожним, кому є що сказати», - сказав Ердоган.

    На 16 квітня 2017 року призначений референдум з питання внесення поправок до конституції Туреччини, який передбачає зміну форми правління з парламентської на президентську.

    референдум
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