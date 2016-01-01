Президент Туреччини звинуватив США у підтримці «Ісламської держави»

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На переконання турецького президента, коаліція надає загонам ісламістів підтримку одночасно із допомогою курдським силам Сирії

Президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган звинуватив коаліцію, яка веде під проводом США боротьбу із угрупованням «Ісламська держава», у підтримці терористів.

Про це повідомляє Reuters.

Під терористами він мав на увазі як «Ісламську державу», так і загони курдських ополченців.

На переконання турецького президента, коаліція надає загонам ісламістів підтримку одночасно із допомогою курдським силам Сирії.

«Вони звинувачували нас в підтримці «Ісламську державу». А ось тепер вони підтримують терористичні угруповання, в тому числі й ІД, YPG та PYD. Тут сумнівів немає. У нас є достатньо підтверджених доказів — фотографій та відеозаписів», — сказав Ердоган.