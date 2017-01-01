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    Президент затвердив зміни правил руху машин на перехрестях

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    Правила дорожнього руху набули змін
    Правила дорожнього руху набули змін

    Верховна Рада 4 квітня встановила, що на перехрестях з круговим рухом пріоритет мають машини, що вже їдуть ним по колу

    Президент Петро Порошенко підписав закон, який встановлює, що на перехрестях з круговим рухом пріоритет мають машини, що вже їдуть ним по колу.

    Про це свідчить інформація на офіційному сайті Верховної Ради.

    За відповідні зміни депутати проголосували 4 квітня.

    За словами автора ініціативи нардепа Михайла Папієва, прийняття закону дозволить знизити аварійність на перехрестях, де організовано круговий рух.

    Пояснюючи необхідність таких змін, депутат поскаржився, що зараз не на всіх автошляхах є дорожня розмітка та знаки, також у кожному місті діє своє правило перетину перехресть з рухом по колу, що спричиняє аварійність на таких ділянках.

    Через це було вирішено уніфікувати правила руху на таких перехрестях.

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