Президенту доведеться втрутитися в ситуацію навколо Ukrlandfarming - заступник голови фракції БПП

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Олексій Гончаренко

Гончаренко вважає, що уряд повинен запропонувати варіант рішення конфлікту агрохолдинга Бахматюка і НБУ

Президенту України доведеться втрутитися в ситуацію навколо найбільшого українського агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка. Про це заявив заступник глави парламентської фракції Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко.

«Я хочу, щоб зараз ця ситуація нарешті вирішилася. Вирішилася на користь країни, зі збереженням вітчизняного товаровиробника», - зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, три тижні тому прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не допустить тиску з боку Національного банку на найбільших вітчизняних виробників. Глава уряду, зокрема, згадав автомобільний завод «АвтоКрАЗ» Костянтина Жеваго і агрохолдинг Ukrlandfarming Олега Бахматюка. Однак вже 1 лютого Печерський суд в рамках розслідування справи про видачу Нацбанком рефінансування банку «Фінанси і Кредит» наклав арешт на майно «АвтоКрАЗ», що випускає вантажні автомобілі і броньовики для армії і Нацгвардії.

Володимир Гройсман доручив зайнятися виробленням рішень з проблеми «АвтоКрАЗ» і Ukrlandfarming Офісу по залученню і підтримці інвестицій. Передбачалося, що спільно з НБУ і урядом сторони зможуть досягти компромісу, який дозволить виробникам вирішити питання реструктуризації заборгованості перед Нацбанком. Однак з боку керівника офісу Даніеля Білака так і не озвучено, яким чином і в які терміни буде виконувати завдання, поставлене головою Кабміну.

«Немає ніяких повідомлень. У минулого сесійного п'ятницю я відправив депутатський запит на цю тему на ім'я прем'єр-міністра. Чекаю відповіді», - говорить Гончаренко.

Тим часом в Нацбанку також не поспішають йти назустріч урядові, вдаючись до відвертого лукавства. Глава НБУ Валерія Гонтарева заявила, що з боку власника Ukrlandfarming Олега Бахматюка навіть не робилися спроби провести реструктуризацію його заборгованості. Хоча сам бізнесмен заявив, що в 2014 році було підготовлено та підписано протокол про виведення VAB Банку з критичного стану шляхом його докапіталізації. Документ був узгоджений з прем'єром Арсенієм Яценюком, головою НБУ Валерією Гонтаревою і главою Мінфіну Олександром Шлапаком. Бахматюк готовий був вкласти в банк 200 млн доларів, але «реалізація цього покрокового плану було зірвано». Екс-міністр фінансів Олександр Шлапак підтвердив слова Бахматюка. За його словами, власник VAB Банку дійсно пропонував Нацбанку план докапіталізації фінустанови. Відповідний документ розглядався в 2014 році на рівні уряду і НБУ. «Документ передбачав участь держави в докапіталізації VAB Банку за умови внесення основної суми самим власником банку», - пояснив Шлапак. Відповідаючи на питання, чому провести докапіталізацію (і врятувати) банк не вдалося, екс-міністр підкреслив, що ключову роль в цьому зіграла позиція керівництва Національного банку.

«Я бачив це (заява Шлапака. - Ред.). Підтверджуються слова Бахматюка», - коментує Гончаренко.

За його словами, уряд повинен запропонувати план виходу із тупикової ситуації, коли робота найбільших виробників фактично блокується керівництвом Нацбанку.

«Я дочекаюся відповіді від прем'єр-міністра на депутатський запит, і тоді подумаємо. Але, в принципі, ситуація важлива і, цілком можливо, що президенту треба буде втручатися», - заявив депутат.

Нагадаємо, 17 січня 2017 року власник найбільшого агрохолдингу України Ukrlandfarming бізнесмен Олег Бахматюк звернувся до президента і прем'єр-міністра з проханням втрутитися в конфлікт з главою Національного банку України (НБУ) Валерією Гонтаревою. «Вже більше 2,5 років Ukrlandfarming відчуває перманентні спроби рейдерського захоплення, інформаційних і юридичних атак, фінансовий та правовий тиск з боку НБУ, що може істотно позначитися не тільки на діяльності компанії, але і на стані економіки держави», - йшлося у зверненні.