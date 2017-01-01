Прихожанка розповіла, як у храмі на Паску дезінфікували ікони для Порошенка

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Петро Порошенко з дружиною під час Великоднього богослужіння

Парафіянка храму св. Василя Великого у Києві розказала, як свита президента готувала його візит до храму

Співзасновник Українського кризового медіа-центру, колишній радник в. о. міністра доходів і зборів України Ярина Ключковська розповіла, як стала свідком візиту президента Петра Порошенка до храму св. Василя Великого у Києві під час Великодня.

Своїми спостереженнями Ключковська поділилася із читачами на своїй сторінці у Facebook.

«Квадратні обличчя з характерним виразом, чорні куртки і пружинки до правого вуха. На лавочці в першому ряду розкладені листочки з написом ручкою: «Не займати». Біля лавочки розташувалися пара охоронців, які спочатку намагалися втримати потомлених людей від сідання на лавочку, але потім махнули рукою», - написала жінка.

За її словами, після півночі до церкви зайшли з півдесятка відеооператорів і зайняли стратегічні позиції.

«В якийсь момент охоронець, який стояв поруч із нами, витяг з кишені ватні диски і намочив їх спиртом із пляшечки. Отримавши сигнал, підійшов до ікони перед вівтарем, розмашисто перехрестився, і від щирого серця нагнувся цілувати її (а насправді - протирати спиртом). Через хвильку і так набита людьми церква наповнилася плечистими людьми, які напівколом, повернувшися спиною до вівтаря, обступили президента з родиною», - пригадує прихожанка храму.

Також вона додала, що «шоу тривало хвилин 15-20, після чого весь хоровод покинув церкву, залишивши трохи збентежених людей нарешті зосередитися на літургії».

«Я все розумію: війна, заходи безпеки... Але для чого ця показуха? Для чого ці нічні церковні турне? Мені здається, справді побожна людина пішла б на Всенощну до тієї церкви, де вона є парафіянином, а не влаштовувала б мандрівний цирк з охоронцями, втручаючись у духовний, містичний процес, заради якого люди йдуть до церкви у Великодню ніч», - написала Ключковська.

Як повідомляв «Главком», президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко у Великодню ніч встигли помолитися у церквах чотирьох різних конфесій у Києві та взяли участь у святкових богослужіннях.