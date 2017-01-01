  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Прихожанка розповіла, як у храмі на Паску дезінфікували ікони для Порошенка

    • Вчора, 23:23
    • Розсилка
    Петро Порошенко з дружиною під час Великоднього богослужіння
    Петро Порошенко з дружиною під час Великоднього богослужіння

    Парафіянка храму св. Василя Великого у Києві розказала, як свита президента готувала його візит до храму

    Співзасновник Українського кризового медіа-центру, колишній радник в. о. міністра доходів і зборів України Ярина Ключковська розповіла, як стала свідком візиту президента Петра Порошенка до храму св. Василя Великого у Києві під час Великодня.

    Своїми спостереженнями Ключковська поділилася із читачами на своїй сторінці у Facebook.

    «Квадратні обличчя з характерним виразом, чорні куртки і пружинки до правого вуха. На лавочці в першому ряду розкладені листочки з написом ручкою: «Не займати». Біля лавочки розташувалися пара охоронців, які спочатку намагалися втримати потомлених людей від сідання на лавочку, але потім махнули рукою», - написала жінка.

    За її словами, після півночі до церкви зайшли з півдесятка відеооператорів і зайняли стратегічні позиції.

    «В якийсь момент охоронець, який стояв поруч із нами, витяг з кишені ватні диски і намочив їх спиртом із пляшечки. Отримавши сигнал, підійшов до ікони перед вівтарем, розмашисто перехрестився, і від щирого серця нагнувся цілувати її (а насправді - протирати спиртом). Через хвильку і так набита людьми церква наповнилася плечистими людьми, які напівколом, повернувшися спиною до вівтаря, обступили президента з родиною», - пригадує прихожанка храму.

    Також вона додала, що «шоу тривало хвилин 15-20, після чого весь хоровод покинув церкву, залишивши трохи збентежених людей нарешті зосередитися на літургії».

    «Я все розумію: війна, заходи безпеки... Але для чого ця показуха? Для чого ці нічні церковні турне? Мені здається, справді побожна людина пішла б на Всенощну до тієї церкви, де вона є парафіянином, а не влаштовувала б мандрівний цирк з охоронцями, втручаючись у духовний, містичний процес, заради якого люди йдуть до церкви у Великодню ніч», - написала Ключковська.

    Як повідомляв «Главком», президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко у Великодню ніч встигли помолитися у церквах чотирьох різних конфесій у Києві та взяли участь у святкових богослужіннях.

    Читайте також
    Петро Порошенко церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ