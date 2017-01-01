Прикордонники на Закарпатті затримали контрабандистів у гідрокостюмах

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У Держприкордонслужбі заявляють про вже дев'ятий випадок затримання контабандистів у гідрокостюмах з початку року

Злочинці намагалися переправити в Румунію 28 пакетів сигарет

Прикордонники відділу «Ділове» в Закарпатській області затримали 14 контрабандистів у гідрокостюмах, які намагалися переправити в Румунію 28 пакетів сигарет.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

«Сьогодні вранці під час скоординованих дій з румунськими колегами припинили переміщення через держкордон 28 пакетів контрабандних тютюнових виробів і затримали на березі річки Тиса, якою проходить кордон з Румунією, громадянина України в гідрокостюмі», - йдеться в повідомленні.

Пізніше прикордонники затримали ще 13 осіб в гідрокостюмах, які поверталися з Румунії після невдалої спроби переправити контрабанду.

«Всі затримані доставлені до прикордонного підрозділу. За незаконний перетин кордону складені документи про адміністративне правопорушення. Справу направлено до суду. Гідрокостюми як знаряддя правопорушення вилучено до рішення суду», - наголошується в повідомленні.

У Держприкордонслужбі також відзначили, що з початку року це вже дев'ятий випадок затримання контабандистів у гідрокостюмах. Всього затримано 25 правопорушників, один з них - неповнолітній.