Прикордонники отримали новітню систему, що «ловить» 200 цілей одночасно

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Донецький прикордонний загін відтепер посилений швидкісним броньованим катером українського виробництва, новими ХАМЕРами та озброєнням

Донецький прикордонний загін посилений технікою, зокрема, новітньою системою «АЕРОС», яка відслідковує одразу повітря, воду, землю, може одночасно вести до двохсот цілей.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у Facebook.

«Донецький прикордонний загін відтепер посилений швидкісним броньованим катером українського виробництва, новими ХАМЕРами та озброєнням. А новітня система "АЕРОС", над розробкою якої працювали українські та американські фахівці, «бачить» одразу повітря, воду, землю, може одночасно вести та визначати поведінку до двохсот цілей», - зазначив Порошенко.

Президент підкреслив, що українське військо захищає кордони нашої держави і в будні, і у свята, і подякував захисникам передових рубежів вільної України за віддану службу.