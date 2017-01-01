Прикордонники заборонили 13 іноземцям в’їзд в Україну на три роки

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КПВВ «Чонгар»

12 громадян Узбекистану та одного громадянина Таджикистану не впустили на материкову Україну з території окупованого Криму

Прикордонники Бердянського загону, які несуть службу у контрольному пункті «Чонгар» на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом, за порушення законодавства України не пропустили чергову групу іноземців. Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.

«12 громадян Узбекистану та один громадянин Таджикистану прямували з окупованого півострова у пішому порядку. Під час прикордонного контролю прикордонники встановили, що всі іноземці на територію Криму потрапили через пункт пропуску «Крим», функціонування якого тимчасово призупинено, також у них були відсутні спецдозволи», – йдеться в повідомленні.

«Аби «уникнути проблем» під час перетину адмінмежі із ТОТ АР Крим, один із іноземців запропонував прикордонникам неправомірну грошову винагороду у розмірі 6500 російських рублів. На таку пропозицію порушник отримав категоричну відмову», – поінформували в ДПСУ.

Прикордонники виявлених громадян на територію материкової України не впустили та заборонили їм в'їзд терміном на три роки.

Крім того, за фактом дачі хабара військовослужбовцю направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).