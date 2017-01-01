Продовжено відбір на посаду головного лікаря «ОХМАТДИТ»

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Фото: МОЗ Під час попереднього конкурсу комісія не визнала переможцем жодного з кандидатів.

Подаватися на конкурс можна до 27 квітня

Відкритий відбір на заміщення вакантної посади головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» продовжено. Про це повідомляється на сайті МОЗ України, передає «Главком».

Строк подання документів до 27 квітня 2017 року.

Нагадаємо, що під час попереднього конкурсу комісія не визнала переможцем жодного з кандидатів.

Головного лікаря «ОХМАТДИТу» вперше обирають за відкритим конкурсом, який оголосили у зв’язку із закінченням терміну контракту з попереднім керівником – Юрієм Гладушем.