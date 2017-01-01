Продюсерка скандальної Лободи обурена, що в Україні підтримують «ущербних» артистів

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Крапівіна вважає, що українці підтримують Катю Chilly і упереджено ставляться до Лободи через комплекс неповноцінності

Продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна вважає прагнення підтримувати в першу чергу ущербних, дивних, трагедійних героїв проявом комплексу неповноцінності. Про це вона сказала в інтерв’ю Karabas Live.

«Хоч би як ми хотіли чогось іншого, але це факт: український шоу-бізнес формувався на уламках радянської естради. Ми можемо відхрещуватися від цього, говорити, що ми європейці, але погляньмо правді у вічі: у всіх ключових проявах життя в Україні ми залишаємося в епосі «після СРСР». І у нас з цього приводу великий комплекс неповноцінності», – зазначила вона.

За словами продюсерки, у музичній індустрії цей комплекс виявляється, зокрема, в тому, що в Україні «намагаються недодати тим артистам, які яскравіші, ефектніші, успішніші і зрозуміліші за інших».

Крапівіна вважає, що прагнення підтримувати в першу чергу ущербних, дивних, трагедійних героїв – це теж прояв цього комплексу. «Показова недавня історія з Катею Chilly та її виступом на «Голосі країни». Начебто її вперше почули! Що трапилося? Вона що, дуже змінилася? Вона завжди так співала і ні на кого не була схожа. Я її пам'ятаю з юнацьких років, і вже тоді цей голос дробив серце в пісок. Але поговорять зараз про Катю і забудуть знову. І це виявиться просто медійним спалахом, не більше», – сказала Крапівіна.

Як повідомлялося, журналіст Олександр Дубінський на своїй станиці у Facebook закликав бойкотувати концерт Лободи в Києві 8 березня.