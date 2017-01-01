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    Проект бюджету США на 2018 рік передбачає летальну зброю для України

    • Сьогодні, 05:15
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    Проект бюджету США на 2018 рік передбачає летальну зброю для України
    Проект бюджету США на 2018 рік передбачає летальну зброю для України

    Загальна сума коштів на програми допомоги Україні по лінії Держдепу і USAID становить майже $ 204 млн

    Проект федерального бюджету США на 2018 фінансовий рік передбачає допомогу Україні за різними програмами на загальну суму близько $ 350 млн, в тому числі можливість надання Україні летальної зброї оборонного призначення.

    Згідно з оприлюдненим бюджетним запитом, на 2018 фінансовий рік загальна сума коштів на програми допомоги Україні по лінії Держдепу і USAID становить майже $ 204 млн. Ці кошти передбачені на реалізацію програм у сфері охорони здоров’я, підтримки економічного зростання і сприяння впровадженню структурних реформ в Україні.

    Окремо, по лінії Міністерства оборони США передбачено надання Україні допомоги в сфері оборони і безпеки на $ 150 млн. Згідно з бюджетним запитом, ці кошти пропонується направити на навчання, оснащення та консультування українських військовослужбовців, а також зміцнення потенціалу України для захисту її суверенітету і територіальної цілісності.

    Крім того, йдеться про надання військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення, розвідувальну підтримку Збройних сил і сил безпеки України. Також документ містить можливість надання Україні летальної зброї оборонного призначення, чого не було в попередніх бюджетах США.

    Проектом консолідованого бюджету на 2018 рік пропонується збільшити фінансування програм «Міжнародне військове фінансування» (Foreign Military Financing, FMF) для країн Європи, Азії та Африки на суму до $ 450 млн, по лінії яких теж може бути надана допомога Україні.

    В цілому проект федерального бюджету передбачає скорочення всіх програм допомоги з боку США країнам Європи та Азії на 60%. Частка України в поточному проекті становить понад 45% від всієї американської допомоги країнам регіону.

    Далі бюджетний запит повинен пройти вивчення і обговорення в американському Конгресі, де можуть вноситися зміни і доповнення. Таким чином, реальні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа, який зараз на початковій стадії.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    США фінансування навчання
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