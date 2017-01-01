Проект музею Революції гідності затвердять до листопада – АП

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Кращу роботу визначать на міжнародному конкурсі

Проект меморіалу героїв Небесної сотні і музею Революції гідності має бути затверджений до 21 листопада. Про йдеться у повідомленні прес-служби АП за підсумками першого засідання організаційного комітету з проведення конкурсу зі створення меморіалу і музею.

«Комітетом визначено, що до Дня Гідності і Свободи, 21 листопада 2017 року, має бути визначений проект, відповідно до якого розпочнеться спорудження меморіалу та музею. Цей проект буде визначений в рамках міжнародного відкритого архітектурного конкурсу на кращий проект меморіалу героїв Небесної сотні і музею Революції гідності», - повідомив УНН перший заступник глави АПУ Віталій Ковальчук.

Він також зазначив, що комітет прийняв рішення віднести до музею та меморіалу вже розміщені на Алеї Героїв Небесної сотні пам’ятний знак, хрест та капличку, а також проїжджу частину цієї вулиці від Майдану Незалежності до місця, де буде споруджено музей та меморіал.

Як повідомляв «Главком», президент підписав закон щодо будівництва музею Революції гідності.