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    Професор філології: не може бути єдина країна з двома мовами

    • Вчора, 14:46
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    Олександр Пономарів
    Фото Телекритика
    Олександр Пономарів

    На Майдані між собою люди говорили різними мовами, але, коли виходили на трибуну, всі говорили українською, бо вважали, що це мова, яка нас об’єднає, - нагадав мовознавець

    Після Революції Гідності Москва підкинула українцям гасло «Єдина країна – Единая страна». Саме з цієї причини більшість громадян, які збиралися перейти на українську мову, не зробили цього. Про це в інтерв’ю «Главкому» визнаний мовознавець, професор Олександр Пономарів.

    «На Майдані між собою люди говорили різними мовами, але, коли виходили на трибуну, всі говорили українською, бо вважали, що це мова, яка нас об’єднає. І я чув від багатьох людей на вулиці таке: «Все, начинаю переходить на украинский язык», - сказав він.

    Пономарів додав, що гасло «Єдина країна – Единая страна» було «абсолютно підступним». «Його з такою запопадливістю розтиражували скрізь. Навіть один поет написав вірш, в якому одна строфа була українською, інша – російською. Це збило з пантелику багатьох людей. Бо не може бути єдина країна з двома мовами. У нашій країні, як і в багатьох інших країнах, живе не один народ, а багато народів, але є країни унітарні. Україна, за нашою Конституцією, є унітарною країною, це коли корінний етнос становить 70%», - розповів філолог.

    Мовознавець також нагадав, що 29 жовтня 1989 року Верховна Рада УРСР ухвалила закон про державність української мови. «Після цього, наступного ж дня, увесь парламент заговорив українською. Тому що тоді всі боялися не виконувати закон, він був один для всіх», - підкреслив він.

    Детальніше читайте в інтерв’ю  Олександра Пономаріва «Главкому»

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