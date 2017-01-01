Прогноз погоди на сьогодні 6 червня: Синоптики обіцяють дощі
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У вівторок, 6 червня, в Україні очікується мінлива хмарністьВ Україні у вівторок очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть дощі.
Про це повідомляє Gismeteo.
«У вівторок, 6 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, на заході країни, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській та Черкаській областях пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями прогримлять грози, в Закарпатській і Тернопільській областях – сильні дощі, на решті території країни без опадів», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що температура повітря вночі становитиме +13... + 18 ° С, вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +23... + 30 ° С.
У західних областях мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози, тільки вночі у Волинській, Рівненській і Львівській областях без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +10...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.
У Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +18...+23 градуси.
У північних областях мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, тільки вночі в Сумській області без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +10...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.
У центральних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+32 градуси.
У східних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі +9...+16 градусів, вдень +25...+30 градусів.
У південних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі +10...+17 градусів, вдень +25...+32 градуси.
У Києві прогнозується мінлива хмарність, вдень можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря протягом доби становитиме +16... + 25 ° С.