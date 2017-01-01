Програмою «Доступні ліки» вже скористалося понад 700 тисяч українців

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З початку дії програми «Доступні ліки» було видано понад 730 тисяч рецептів

Участь у програмі бере понад 5000 аптек в Україні

З 1 квітня безкоштовні або з незначною доплатою ліки за урядовою програмою «Доступні ліки» отримали понад 700 тисяч пацієнтів. Участь у програмі бере понад п'ять тисяч аптек.

Про це під час селекторної наради з органами місцевого самоврядування сказав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

«З початку дії програми було видано більш ніж 730 тисяч рецептів, за якими аптекам було відшкодовано кошти», – сказав Розенко.

Віце-прем'єр-міністр також повідомив, що участь у програмі бере понад 5000 аптек.

«Це вдвічі більше, ніж ще два тижні тому, кожна четверта аптека в Україні є учасницею програми», – додав Розенко.

Він спростував чутки про те, що пацієнтам доступні тільки ліки невисокої якості і нагадав, що список препаратів, що підлягають відшкодуванню, налічує 157 найменувань, а серед виробників представлені як вітчизняні, так і світові.

За словами Розенка, уряд планує розширити перелік ліків, що підлягають відшкодуванню, та збільшити фінансування програми на 250 млн грн – до 750 млн грн, щоб забезпечити дію програми до кінця року.

Джерело: Укрінформ