  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Програмою «Доступні ліки» вже скористалося понад 700 тисяч українців

    • Сьогодні, 16:40
    • Розсилка
    З початку дії програми &laquo;Доступні ліки&raquo; було видано понад 730 тисяч рецептів
    З початку дії програми «Доступні ліки» було видано понад 730 тисяч рецептів

    Участь у програмі бере понад 5000 аптек в Україні

    З 1 квітня безкоштовні або з незначною доплатою ліки за урядовою програмою «Доступні ліки» отримали понад 700 тисяч пацієнтів. Участь у програмі бере понад п'ять тисяч аптек.

    Про це під час селекторної наради з органами місцевого самоврядування сказав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

    «З початку дії програми було видано більш ніж 730 тисяч рецептів, за якими аптекам було відшкодовано кошти», – сказав Розенко.

    Віце-прем'єр-міністр також повідомив, що участь у програмі бере понад 5000 аптек.

    «Це вдвічі більше, ніж ще два тижні тому, кожна четверта аптека в Україні є учасницею програми», – додав Розенко. 

    Він спростував чутки про те, що пацієнтам доступні тільки ліки невисокої якості і нагадав, що список препаратів, що підлягають відшкодуванню, налічує 157 найменувань, а серед виробників представлені як вітчизняні, так і світові.

    За словами Розенка, уряд планує розширити перелік ліків, що підлягають відшкодуванню, та збільшити фінансування програми на 250 млн грн – до 750 млн грн, щоб забезпечити дію програми до кінця року.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Павло Розенко медицина лікар фінансування самоврядування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ