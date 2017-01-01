Прокуратура кваліфікувала черговий обстріл Авдіївки як теракт

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Ввечері,16 лютого, бойовики терористичної організації «ДНР» відкрили вогонь по мирним кварталам Авдіївки

Внаслідок обстрілу Авдіївки загинув місцевий мешканець. Прокуратура кваліфікує це як теракт. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області

«Ввечері,16 лютого, бойовики терористичної організації «ДНР» відкрили вогонь по мирним кварталам Авдіївки. Бойовики обстрілюють мирне населення та житлові будинки. Внаслідок падіння снаряду практично у самому центрі міста, осколкові поранення шиї та голови отримав місцевий мешканець 1973 року народження. Чоловіка було госпіталізовано до лікарні, однак врятувати йому життя не вдалось», - йдеться повідомлення.

Також через обстріли бойовиків пошкоджено багатоповерхівки.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст 258 КК України ( терористичний акт).

Кількість жертв та руйнувань встановлюється.



