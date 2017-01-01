Прокуратура на Закарпатті схопила керівника автошколи на хабарі у $700

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Прокуратура Закарпаття затримала хабарника

700 доларів посадовець вимагав за сприяння в оформленні документів про проходження закарпатцем навчання водіїв категорії «С»

Слідчим відділом прокуратури Закарпатської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання керівником Іршавської автомобільної школи Закарпатської обласної організації Товариства сприяння обороні України від закарпатця неправомірної вигоди у сумі 700 доларів США.

Як повідомив начальник відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції, працівниками слідчого відділу прокуратури Закарпатської області спільно зі співробітниками управління захисту економіки в Закарпатській області департаменту захисту економіки Нацполіції України викрито при одержанні 700 доларів США неправомірної вигоди керівника однієї з автомобільних шкіл області.

Вказану суму посадовець вимагав та отримав за сприяння з використанням свого службового становища в оформленні документів про проходження закарпатцем навчання водіїв категорії «С» в Іршавській автомобільній школі Закарпатської обласної організації Товариства оборони України.

Дії керівника автошколи у кримінальному провадженні кваліфікуються за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 КПК України.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.