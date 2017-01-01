Прокуратура РФ вимагає для колишнього «міністра оборони ЛНР» дев’ять років тюрми

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Самопроголошений «міністр» Олег Бугров

Напередодні бойовика засудили до п’яти років умовного позбавлення волі у справі про шахрайство

Прокуратура Санкт-Петербурга оскаржила вирок колишньому «міністру оборони ЛНР» Олегу Бугрову, вимагаючи для нього більш жорсткого покарання.

Як заявила прес-секретар міського суду Дар'я Лебедєва, прокуратура визнала рішення суду занадто «м'яким» і зажадала засудити Бугрова на дев’ять років колонії загального режиму, а також оштрафувати на 600 тисяч рублів.

Дзержинський районний суд 17 квітня засудив екс-главу «міноборони ЛНР» до п’яти років умовного позбавлення волі у справі про шахрайство в особливо великому розмірі (стаття 159 КК РФ) із випробувальним терміном на п'ять років. Тоді Бугрова звільнили в залі суду.

Співробітники ФСБ заарештували Бугрова 30 березня 2015 року. Про поміщення його під варту в місцеве СІЗО стало відомо 1 квітня 2015 року. Його звинувачували в постачанні контрафактних труб.

Олег Бугров народився у Свердловську в Луганській області, служив у МВС України. Після початку війни на Донбасі він поповнив ряди бойовиків так званої ЛНР.

Джерело: РБК-Україна