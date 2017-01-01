Прокуратура розпочала слідство щодо розкрадання чиновниками Дніпра 10 мільйонів гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат Віталій Купрій

Купрій заявив, що виявивв масштабну корупційну оборудку у сфері зовнішньої реклами

Мер Дніпра Борис Філатов заперечує розкрадання 10 мільйонів бюджетних коштів, а прокуратура тим часом розпочала слідство. Про це повідомив у своєму Фейсбук нардеп Віталій Купрій.

«Нагадаю, що мною було виявлено масштабну корупційну оборудку у сфері зовнішньої реклами. Міські голови найбільших міст України всупереч Постанові КМУ від 09.09 2009 року номер 968 не направляють в бюджет кошти від надання підприємцям в тимчасове користування місць розташування білбордів, лайтбоксів, банерів, тощо», - написав він.

Купрій зазначив, що з порушенням вимог бюджетного законодавства «вони акумулюють ці кошти не на єдиному казначейському рахунку, а направляють їх на комунальні підприємства, де потім розкрадають».

«Я направив всім міським головам, де виявив цю схему, вимогу зупинити корупцію і направити кошти рекламодавців на важливі соціальні проекти громади, - написав нардеп. - На жаль Дніпровський міський голова Борис Філатов відмовився це робити, фактично підтвердивши свій особистий інтерес в існуванні корупційної схеми вартістю близько 1 мільйона гривень в місяць».

«Сподіваюсь, що прокуратура тепер відпрацює мою заяву і зупинить свавілля вищих по посадових осіб Дніпра», - додав він.