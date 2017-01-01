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    Прокуратура розпочала слідство щодо розкрадання чиновниками Дніпра 10 мільйонів гривень

    • Сьогодні, 11:25
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    Народний депутат Віталій Купрій
    Народний депутат Віталій Купрій

    Купрій заявив, що виявивв масштабну корупційну оборудку у сфері зовнішньої реклами

    Мер Дніпра Борис Філатов заперечує розкрадання 10 мільйонів бюджетних коштів, а прокуратура тим часом розпочала слідство. Про це повідомив у своєму  Фейсбук нардеп Віталій Купрій.

    «Нагадаю, що мною було виявлено масштабну корупційну оборудку у сфері зовнішньої реклами. Міські голови найбільших міст України всупереч Постанові КМУ від 09.09 2009 року номер 968 не направляють в бюджет кошти від надання підприємцям в тимчасове користування місць розташування білбордів, лайтбоксів, банерів, тощо», - написав він.

    Купрій  зазначив, що з порушенням вимог бюджетного законодавства «вони акумулюють ці кошти не на єдиному казначейському рахунку, а направляють їх на комунальні підприємства, де потім розкрадають».

    «Я направив всім міським головам, де виявив цю схему, вимогу зупинити корупцію і направити кошти рекламодавців на важливі соціальні проекти громади, - написав нардеп. - На жаль Дніпровський міський голова Борис Філатов відмовився це робити, фактично підтвердивши свій особистий інтерес в існуванні корупційної схеми вартістю близько 1 мільйона гривень в місяць».

    «Сподіваюсь, що прокуратура тепер відпрацює мою заяву і зупинить свавілля вищих по посадових осіб Дніпра», - додав він.

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