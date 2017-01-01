Прокуратура спрямувала до суду справу проти колишнього голови банку «Контракт»

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Очільника банку звинувачують у зловживанні службовим становищем

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно екс-голови правління ПАТ «Банк «Контракт» за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Згідно з повідомленням, слідство встановило, що колишній голова правління банку, всупереч рішенням спільного засідання спостережної ради та правління фінустанови, здійснила незаконне відчуження приміщень, що належали банку, площею понад 1100 кв. м. за ціною на 10 млн гривень, що є заниженою вартістю.

Крім того, в рамках даного розслідування повідомлено про підозру оцінювачу майна, який без проведення огляду та фотографування зазначених приміщень склав завідомо підроблений звіт про їх вартості.

До слова, сьогодні російський «Сбербанк» офіційно заявив про вихід з українського ринку.