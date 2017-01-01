Прокурор пояснив, як Насіров може використати посаду президента Федерацію дзюдо
- Сьогодні, 02:55
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17 квітня Романа Насірова було обрано президентом Федерації дзюдо УкраїнТимчасово відсторонений голова ДФС Роман Насіров може використати посаду президента Федерації дзюдо України для виїзду за кордон.
Про це в ході судового засідання у середу заявив прокурор САП Роман Симків.
«Це може бути використаним для виїзду за кордон», – зазначив він.
«Прошу суд про задоволення клопотання керівника САП та продовжити на 2 місяці процесуальні обов’язки, які були покладені на Романа Насірова раніше», – додав прокурор.
Як повідомлялося, 17 квітня Романа Насірова було обрано президентом Федерації дзюдо України.